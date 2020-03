Panchina Milan – Rangnick, ipotesi tandem con Pioli

NEWS MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, scrive di un possibile tandem Pioli–Rangnick nella prossima stagione. Come noto, il Milan vuole il tedesco, e in tanti giurano sul fatto che i contratti siano già stati firmati, ma tutto sembra essere ancora in discussione.

Stando però alle ultime indiscrezioni, Rangnick starebbe riflettendo sul da farsi, anche perchè bisogna ricordare che il tedesco nel 2016 ha lasciato la panchina del Lipsia per diventare direttore sportivo. Non è escluso dunque che Rangnick possa accettare la proposta rossonera, ma solo per guidare l’area tecnica: Elliott lo vuole come tecnico e gestore dell’area sportiva, ma “Der Professor” potrebbe decidere di stare dietro la scrivania, e dunque si arriverebbe a un compromesso.

Se si verificasse una situazione di questo tipo, la conferma di Pioli sarebbe probabile. Questo per diversi motivi: questioni contrattuali (se Elliott lo esonerasse dovrebbe pagare tre allenatori), dare continuità e stabilità alla squadra, e anche perchè Pioli può essere definito un aziendalista (difficilmente mette bocca sul mercato, accettando ciò che gli viene consegnato). Giusto per intenderci: un profilo come quello di Rangnick sarebbe compatibile con il carattere fumantino di Spalletti? Difficile pensarlo. In ogni caso in questo momento è tutto incerto, anche perchè il tedesco potrebbe decidere di affidarsi a qualche suo fedelissimo in panchina, così come è successo al Lipsia: vedremo cosa succederà, ma Pioli ha ancora diverse chance di sedersi sulla panchina del Milan nella prossima stagione.

