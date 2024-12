Milan, fallimento annunciato. Fonseca paga per i dirigenti: il suo esonero…

Il nostro Stefano Bressi ci aggiorna sulle ultime notizie legate al mondo Milan. Esonerato Paulo Fonseca, inizia l'era di Sergio Conceicao. L'ormai ex tecnico rossonero paga per diverse colpe, ma non tutte sono sue. Il fallimento di questo progetto sembrava già annunciato in estate, quando proprio Fonseca fu presentato al popolo rossonero. Vuoi saperne di più? Clicca sul video qui sotto!