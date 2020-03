Panchina Milan, ecco le due alternative a Rangnick

NEWS MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, il Milan è fiducioso sull’arrivo di Ralf Rangnick, ma il tedesco ha delle perplessità, dovute soprattutto al budget di mercato, che sarà inferiore rispetto a quello preventivato, e per la mancanza di programmazione dovuta all’emergenza coronavirus che sta colpendo il mondo.

Inoltre, sempre secondo quanto scritto dal quotidiano torinese, il Milan avrebbe già individuato due alternative al manager tedesco: Luciano Spalletti, che il club rossonero aveva già contatto per sostituire Marco Giampaolo, e Marcelino, allenatore che ha condotto nella scorsa stagione il Valencia in Champions, valorizzando i tanti giovani presenti in rosa. Intanto Pioli governa il Milan in distanza, continua a leggere >>>

