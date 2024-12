Panchina Milan – Conceicao come Fonseca: ecco la clausola nel contratto

Il Milan ha ufficializzato il suo nuovo allenatore. Dopo l'esonero di Paulo Fonseca, il club rossonero ha già presentato, attraverso un comunicato, quello che sarà il successore del portoghese. Sergio Conceicao è già atterrato a Milano ed è in viaggio per raggiungere Milanello per un primo contatto con la realtà rossonera. Intanto, spunta un dettaglio presente nel suo contratto.