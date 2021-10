Pallone D’Oro, Lewandowski scalpita: 176 gol segnati nelle ultime 175 gare

Tra poche settimane verrà assegnato il Pallone D'Oro: tra i candidati alla vittoria finale c'è anche il nome di Robert Lewandowski

Il calcio è tornato alla normalità, così come torna l'assegnazione dell'ambito trofeo del Pallone D'Oro. Dopo non essere stato assegnato lo scorso anno a causa della pandemia da Covid-19, tra poche settimane il prestigioso riconoscimento andrà nelle mani di un calciatore. Dopo tanti anni di contesa tra Messi e Cristiano Ronaldo, quest'anno ci sono diversi candidati alla vittoria finale. Tra questi anche l'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski, il quale sicuramente avrebbe meritato di vincerlo nella passata stagione. L'attaccante polacco, infatti, aveva trascinato i bavaresi alla conquista di tutto, tra cui anche l'edizione della Champions League 2019-2020. L'ex Borussia Dortmund, però, si candida prepotentemente anche quest'anno in quanto ha segnato 176 gol nelle ultime 175 partite. Insieme a lui, gli altri candidati sono Jorginho, Messi e Benzema.