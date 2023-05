Il padre di Messi: “Nessun accordo per la prossima stagione. Fake news”

Il padre di Lionel Messi ha espresso un pensiero sui propri social network in merito al futuro del figlio, che milita nel PSG

Jorge Messi, padre di Lionel, è intervenuto attraverso i propri social network in merito al futuro del figlio, che viene dato lontano dal PSG nella prossima stagione, sostenendo come ancora non ci sia alcun accordo. Di seguito le sue parole a riguardo.