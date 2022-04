Padovan: “Ibrahimovic che aspetta il suo turno rasserena l’ambiente”

Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla posizione di Zlatan Ibrahimovic all'interno del Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Giancarlo Padovan ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue dichiarazioni: "Ibrahimovic può essere utile. La notizia è che prende coscienza di quello che è in questo momento. Ha un atteggiamento diverso, più positivo e cooperativo nei confronti della squadra. Questo non può che giovare al Milan, venti minuti di buon calcio sono più utili di settanta di calcio poco incisivo. Ibrahimovic che si siede in panchina e aspetta il suo turno rasserena l'ambiente e rende tutti più tranquilli".