Padovan: “Donnarumma? Con i piedi è un disastro. È diventato superbo”

Giancarlo Padovan ha analizzato il difficile momento di Gianluigi Donnarumma , portiere del Psg e della Nazionale italiana. Il giornalista ha sottolineato la sua non eccezionale capacità di giocare con i piedi, ma anche della superbia dimostrata negli ultimi mesi. Infine sottolinea anche l'ira dei tifosi del Milan , che non lo hanno mai perdonato per il suo passaggio al Psg a parametro zero. Queste le dichiarazioni nel suo editoriale per 'Calciomercato.com'.

"Tira una brutta aria per Donnarumma, l'eroe dell'Europeo, allora premiato dall'Uefa come miglior calciatore del torneo. Un po' perché ci sono milanisti incarogniti che non gli perdonano il tradimento, un po' perché con i piedi è un disastro, un po' perché il ragazzo è diventato superbo. Mancini deve rimetterlo in riga (tecnica e comportamentale), però non può perderlo. Senza Donnarumma, con la Germania, ne avremmo prese dieci e adesso ci staremmo a raccontare la sconfitta più clamorosa di sempre. Perciò, un conto è spronarlo a non essere superficiale, soprattutto quando gioca la palla con i piedi, un altro è metterlo in discussione".