Padova, Donnarumma in panchina: Ordine punge la famiglia sui social

Antonio Donnarumma, ex portiere del Milan e fratello di Gianluigi, non ha giocato dal primo minuto il match tra Renate e Padova, gara valida per il campionato di Serie C. A tal proposito, il noto giornalista Franco Ordine ha pubblicato su Twitter un post curioso e ironico sulla non titolarità dell'estremo difensore. "Dal tabellino del Padova (serie C) si apprende che anche Antonio Donnarumma è in panchina: la maledizione ha colpito la famiglia", queste le parole apparse sul suo account social.