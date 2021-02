Orlando: “Milan? Con questa rosa non può reggere il primo posto”

Milan, le parole dell’ex Orlando

Alessandro Orlando, ex giocatore rossonero, non si dimostra troppo convinto di vedere il Milan lì in alto a fine stagione. Queste le parole ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "La squadra di Pioli sta facendo grandi cose da un anno, dalla ripresa del campionato in poi. Però gli impegni, per una rosa come quella del Milan, sono severi: è dura per un organico come quello del Milan poter arrivare fino alla fine nelle due competizioni. Perdere qualche gara può starci anche se la sconfitta con lo Spezia non era preventivata. Con Atalanta e Juve c'erano invece le attenuanti di assenze importanti. Ieri sera la gara non è stata benissimo, si era riusciti praticamente a portare a casa la vittoria. Un pari comunque non pregiudica nulla, tutto è ancora aperto. Spero di sbagliarmi, ma con la rosa a disposizione non credo che il Milan possa reggere prima posizione. La favorita scudetto è l'Inter vedendo anche i cambiamenti fatti dalla Juve e il tempo necessario per assorbirli. Sarà, credo, una sfida tra Inter e Juve".