Origi, che flop: è l’emblema del mercato fallimentare del Milan | News

Continua a deludere Divock Origi: anche in occasione del match contro la Salernitana, l'attaccante belga non ha lasciato il segno

Enrico Ianuario

Alzi la mano chi non è contento di Divock Origi. L'attaccante belga, arrivato in estate al Milan a parametro zero, era stato acquistato proprio per essere un valore aggiunto ad una rosa sì forte, ma ancora giovane e poco matura in ambito europeo. L'ex Liverpool, infatti, sarebbe dovuto essere una sorta di guida spirituale per i giovani colleghi, in quanto si tratta di un calciatore che ha vinto proprio tutto in maglia 'Reds'. E invece il suo acquisto, almeno fino a questo momento della stagione, è stato un vero e proprio flop.

Detto che i tanti infortuni avuti soprattutto all'inizio della stagione lo hanno limitato nel minutaggio, quando è stato chiamato in causa Origi non ha mai dato un contributo concreto alla causa. Non è un titolare della squadra di Pioli, parte spesso dalla panchina e talvolta non viene nemmeno considerato a gara in corso. Se tra le sue caratteristiche spiccano la velocità, l'abilità di palleggio e la capacità di correre palla al piede, in realtà da quando veste la maglia rossonera si è visto praticamente poco e nulla di tutto ciò che sarebbe in grado di fare. E' vero che con il Liverpool non era un titolarissimo, ma ogni volta che veniva chiamato in causa da Klopp riusciva comunque ad incidere, tanto da decidere partite pesantissime ed essere considerato tutt'ora dai tifosi della squadra inglese una leggenda.

Origi - e dispiace dirlo - purtroppo rappresenta in tutto e per tutto il fallimentare mercato del Milan. Un vero e proprio flop, più di De Ketelaere, in quanto Divock è un calciatore fatto e finito a differenza del giovane connazionale, arrivato con le stimmate del campione ma che ancora deve esplodere. Anche ieri sera, durante la partita contro la Salernitana, ha avuto la possibilità di mettersi in evidenza per una mezz'ora abbondante. Il risultato, però, è stato deludente in quanto non si è praticamente mai visto in campo, con il Milan che di fatto ha conquistato appena un punto contro una delle formazioni che ha subito più gol in questa stagione. Peccato, i tifosi del Milan si aspettavano di più da Origi, il quale però ha ancora 12 partite a disposizione per smentire tutti coloro i quali non credono in lui. L'ex Milan confessa: "Bonucci mi guardò e mi disse...">>>

