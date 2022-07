Origi: “Vi spiego la differenza tra il calcio inglese e quello italiano”

Divock Origi, attaccante del Milan, ha parlato della differenza tra calcio inglese e italiano durante la conferenza stampa di presentazione: "Sicuramente sono campionati diversi. Ho avuto la fortuna e l'opportunità di giocare in contesti nazionali diversi: tedesca, francese, inglese...Sono situazioni diverse. Ogni squadra, infatti, gioca sulle qualità di ogni calciatore. Sono tutti competitivi per ottenere il risultato finale. Il tatticismo del gioco italiano può insegnarmi molto e voglio dare il mio contributo assimilando tutto". Milan, Divock Origi si presenta in conferenza: qui tutte le sue dichiarazioni