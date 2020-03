Olimpiadi Tokyo 2020 – Rinvio possibile: ecco tutte le ipotesi

ULTIME NEWS – Le Olimpiadi Tokyo 2020 sono le uniche competizioni sportive che sin qui non hanno avuto spostamenti, e lo stesso comitato Olimpico sembrava intransigente circa la fattibilità. Oggi ci sono meno certezze, in quanto il Cio, riunito in teleconferenza per una riunione straordinaria, ha rivisto la sua agenda fino a ieri intoccabile e di fatto abbandona l’idea di un’inaugurazione il prossimo 24 luglio.

Gli Europei sono stati ufficialmente posticipati al 2021, e campionati e competizioni UEFA non sono ancora certi di ricominciare. Il presidente del Cio, Bach, ha dichiarato: “Il rapido evolversi dell’emergenza sanitaria ci costringe a valutare anche uno spostamento. Ci serve del tempo per un piano ponderato”.

Al momento le opzioni sono diverse. Quella della cancellazione resta la più improbabile. Ma si parla di uno slittamento al prossimo autunno, oppure al rinvio di un anno o addirittura di due. Le Olimpiadi Tokyo 2020 potrebbe diventare 2021 come gli Europei, o addirittura 2022. Quest’ultima ipotesi, così come la cancellazione, è la più improbabile. Si naviga a vista, ma entro tre settimane si avrà la certezza di quel che sarà il futuro delle Olimpiadi.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android