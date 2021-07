Olimpiadi Tokyo 2020 – Milan, non solo Kessie: Kalulu convocato della Francia

Pierre Kalulu, difensore del Milan, è stato convocato dalla Francia per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Questo l'elenco completo

Non solo Franck Kessie. Oltre al centrocampista ivoriano anche Pierre Kalulu partirà per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il Milan, dunque, dovrà rinunciare anche al classe 2000 per il raduno fissato l'8 luglio a Milanello. Questi i calciatori della Francia scelti da Sylvain Ripoll. Intanto il Milan sta pensando seriamente a Schick: richiesta altissima >>>