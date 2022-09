Olanda-Belgio 1-0, 45 minuti per De Ketelaere da prima punta / News

È terminata Olanda-Belgio, partita valida per il gruppo 4 della Lega A di Nations League. I padroni di casa hanno avuto la meglio grazie al gol del difensore del Liverpool Virgil Van Dijk. Attenzione allo spunto importante che riguarda la posizione in campo di Charles De Ketelaere. Il calciatore del Milan è entrato all'inizio del secondo tempo rilevando Michy Batshuayi e piazzandosi al suo posto, ovvero da prima punta. Nessuno squillo particolare per il classe 2001, zero minuti invece per Alexis Saelemaekers. Leggi qui le dichiarazioni integrali di PAOLO MALDINI al Festival dello Sport>>>