Oggi è il compleanno dell’ex capitano del Milan, Montolivo: 40 anni per lui

Nell'agosto del 2005 , la Fiorentina acquistò Montolivo in comproprietà per 3.5 milioni di euro . Esordì coi viola il 25 settembre 2005 contro l' Inter e segnò il suo primo gol con la nuova maglia il 15 aprile 2006 contro il Treviso . A fine stagione, pagando 2 milioni , la Fiorentina riscattò l'altra metà del suo cartellino. Nella stagione 2007/2008 , il 20 settembre 2007 Montolivo esordì in Coppa UEFA contro il Groningen ed il 6 marzo 2008 , agli ottavi di finale, segnò il suo primo gol europeo contro l' Everton . Nella stagione successiva, esordì in Champions League contro il Lione . Nella stagione 2009/2010 , segnò il suo primo gol in Champions contro il Debrecen . L'avventura a Firenze di Montolivo si concluse nel 2012 , dopo 261 partite e 19 gol.

Nel maggio 2012, il Milan annunciò l'arrivo di Montolivo a parametro zero. L'ex numero 18 esordì in rossonero il 26 agosto 2012 contro la Sampdoria ed il 30 ottobre segnò, in casa del Palermo, il suo primo gol con la nuova maglia. Nella stagione 2013/2014, con l'addio di Ambrosini, egli divenne il capitano dei rossoneri. A causa del lungo recupero da due gravi infortuni subiti in Nazionale, non giocò moltissime partite tra il 2014 ed il 2017. Nel 2016, pur non giocando, vinse la Supercoppa Italiana contro la Juventus. Nel 2017, con l'arrivo di Leonardo Bonucci, perse la fascia da capitano. Il 17 agosto dello stesso anno, Montolivo segnò la sua unica doppietta col Milan contro lo Shkendija. Al termine della stagione 2018/2019, lasciò il Milan dopo 158 presenze e 10 gol.