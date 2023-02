Nuovo Stadio, Sesto opzione plausibile. Ma solo per il Milan

Al momento, come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, una delle opzioni plausibili sarebbe quella di costruire un nuovo stadio a Sesto San Giovanni, nella zona che in precedenza era occupata dalle acciaierie Falck. Già negli anni passati c'erano stati dei contatti positivi per edificare in quella zona e il sindaco Roberto Di Stefano, tuttora in carica, non ha cambiato la propria idea a riguardo.