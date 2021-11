Nuovo stadio, Sala: “Non abbiamo più grandi incertezze. Sui tempi…”

Giuseppe Sala, sindaco della città di Milano, ha parlato nuovamente del nuovo stadio che Milan e Inter vogliono costruire

Giuseppe Sala, sindaco della città di Milano, è tornato a parlare del nuovo stadio. Al margine delle celebrazioni del 4 novembre, Sala si è dimostrato ottimista per la costruzione del nuovo impianto di Milan e Inter: " Approvazione del progetto? Credo che a questo punto, per come è stata formulata la cosa, noi non abbiamo abbiamo più grandi incertezze. Se non è domani, sarà venerdi prossimo".