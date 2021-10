Nuovo stadio, Sala: “Incontrerò Milan e Inter la settimana prossima”

Giuseppe Sala, sindaco della città di Milano, ha annunciato un incontro con Milan e Inter per la creazione del nuovo stadio

Giuseppe Sala, sindaco della città di Milano, è intervenuto in conferenza stampa nella giornata di oggi. Sala ha parlato anche del nuovo stadio che Milan e Inter intendono costruire nei prossimi anni. Ecco le sue parole riportate da calcioefinanza.it: "Credo che settimana prossima incontrerò le squadre , ci stiamo sentendo, quindi come promesso ripartiremo con il dialogo. Ora bisogna accelerare. É un tema delicato ed era giusto aspettare che fosse eletta la nuova maggioranza in consiglio comunale per decidere. Adesso è tempo di parlarne con calma, abbandonare le divergenze anche interne al centrosinistra e decidere in tempi brevi. Il progetto di Milan e Inter è più ampio e coinvolge il quartiere, prima di esprimere una posizione va fatta una riflessione generale, ma ribadisco la volontà di stringere".