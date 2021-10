Nuovo Stadio Milano, ecco la richiesta del Comune a Milan e Inter

Il nuovo stadio di Milano si farà o no? Questa mattina in scena un incontro a Palazzo Marino tra Comune e rappresentanti di Milan e Inter

Questa mattina, a Palazzo Marino, c'è stato un incontro sul nuovo stadio di Milano , l'impianto sportivo che Milan e Inter vogliono costruire, in zona 'San Siro', per sostituire l'attuale 'Giuseppe Meazza'. Al summit, così come riferito dall'agenzia di stampa 'ANSA', hanno partecipato il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala , il CEO dell'Inter, Alessandro Antonello ed il Presidente del Milan, Paolo Scaroni . Con lui, anche Giorgio Furlani del fondo Elliott , in rappresentanza della proprietà del club rossonero.

Ma che esito ha avuto l'incontro? Interlocutorio, poiché, come riportato in una nota da 'ANSA', le parti si rivedranno a breve giro di posta per affrontare la questione dal punto di vista tecnico. Quindi il nuovo stadio di Milano si farà o no? Il Comune di Milano, in una nota diffusa al termine dell'incontro, ha dichiarato di comprendere l'esigenza di Milan e Inter di dotarsi di un nuovo stadio. Un impianto moderno, funzionale, che permetta loro di competere in Italia e in Europa.