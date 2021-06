Nuovo stadio Milano: Inter e Milan hanno depositato i nuovi documenti

Milan e Inter hanno depositato in Comune i documenti riguardo la realizzazione del nuovo stadio, ma la pratica è ancora lunga

Nella giornata di sabato, Milan e Inter hanno depositato al Comune di Milano i documenti legati alla realizzazione del nuovo stadio. In maniera dettagliata, si trattano principalmente di documenti relativi alle due proprietà, una sorte di chiarezza richiesta dal primo cittadino milanese Sala. Successivamente, il sindaco analizzerà tali carte e poi si deciderà o meno se si potrà concedere un'ulteriore via libera alla dichiarazione di pubblico interesse dell’opera del nuovo San Siro. Secondo il Corriere della Sera, però, la sensazione è che ci vorranno ancora diversi mesi per arrivare al sì definitivo. La pratica dovrà necessariamente ripassare dal Consiglio comunale, dove la maggioranza del centrosinistra è divisa al proprio interno. Intanto Giacomo Tedesco ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni di Calhanoglu e non solo.