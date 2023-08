Nuovo Stadio Milan, scelto San Donato: trattativa per ampliare l’area

Il Milan avrebbe scelto San Donato per il Nuovo Stadio e sarebbe in trattativa per acquisire un nuovo terreno ed ampliare l'area

Dopo la decisione da parte della Soprintendenza di porre il vincolo su San Siro , il Milan avrebbe scelto l'area San Francesco del Comune di San Donato per costruire il Nuovo Stadio . E nelle scorse settimane ha acquisito il 90% delle quote di Sportlifecity , proprio con l'obiettivo di erigere il nuovo impianto sportivo.

Secondo quanto riferito da 'Il Cittadino', in edicola questa mattina, il Milan sarebbe in trattativa con il Consorzio Quartiere Affari per acquisire un terreno di 40 000 metri quadrati. L'obiettivo sarebbe, appunto, quello di ampliare l'area per costruire il Nuovo Stadio.