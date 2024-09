Nuovo Stadio Milan, evitato un pericoloso ostacolo: ecco di cosa si tratta

Uno dei temi più caldi di questi ultimi mesi in casa Milan è senza dubbio la costruzione del Nuovo Stadio, per il quale il club rossonero si sarebbe tolto un pericoloso ostacolo. Come noto, infatti, da tempo il Diavolo ha fatto il primo passo formale per l'erezione del nuovo impianto sportivo nell'area San Francesco del Comune di San Donato Milanese. È anche vero, però, che recentemente tanto la società di via Aldo Rossi quanto l'Inter avrebbero deciso di prendersi del tempo. Per riflettere sulla possibilità di ristrutturare San Siro. Nel frattempo, in ogni caso, emergono novità sul fronte nuovo stadio.