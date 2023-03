Sala: “Nuovo stadio? Parte del Consiglio non l’ha mai veramente voluto”

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha parlato della questione del nuovo stadio del Milan nel suo podcast su 'Spotify' (LEGGI QUI IL SUO INTERVENTO INTEGRALE). Ecco le dichiarazioni del Primo Cittadino meneghino sulla questione. "Ad essere onesti non possiamo ignorare che una parte del Consiglio Comunale, anche della mia parte politica, il nuovo stadio non l'ha mai veramente voluto - ha rivelato Sala -. Soprattutto se la cosa dovesse comportare il sacrificio del vecchio stadio. Una volta la questione era che 'San Siro' non dovesse essere abbattuto, poi continue richieste alle squadre di miglioramento del progetto, dalla distanza delle case alla capienza, frutto del dibattito pubblico e dei consigli comunali, e così via. E anche questa è una verità storica". Fiorentina-Milan, Pioli fa quattro cambi nella formazione >>>