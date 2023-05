Nuovo Stadio, Milan e Inter incontrano la Soprintendente | News

Una delle questioni più importanti che nell'ultimo periodo stanno tenendo banco in casa Milan , ma non solo, è quella relativa al Nuovo Stadio . Al di là delle diverse voci provenienti dalla politica, in merito si sono esposti anche alcuni dirigenti del club rossonero, compreso il proprietario Gerry Cardinale .

Nella giornata odierna, a tal proposito, c'è stato un incontro che non sarà risolutivo, ma potrà essere a suo modo importante per una decisione definitiva. Secondo quanto riferito da 'MilanNews', infatti, a Palazzo Marino si sono incontrati Milan , Inter , il Comune di Milano e la Soprintendente Emanuela Carpani .

La fretta delle squadre in questo senso è dovuta alla volontà di poter procedere nell'iter per la realizzazione del Nuovo Stadio, mentre il Comune di Milano non vorrebbe due impianti vicini per l'impatto sul traffico e sulla sicurezza, soprattutto quella della vita delle famiglie residenti nella zona.