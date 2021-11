Nuovo stadio, l’opposizione: “Sala spieghi gli accordi presi con i club”

Nuovo capitolo riguardo la realizzazione del nuovo stadio di Milano: l'opposizione chiede dei chiarimenti da parte del Sindaco Giuseppe Sala

Secondo quanto riporta 'Calcio&Finanza', il centrodestra del Comune di Milano ha chiesto, attraverso una lettera con prima firma il consigliere della Lega Samuele Piscina, l'intervento del sindaco Sala in merito alla realizzazione del nuovo Stadio. A margine del consiglio comunale, lo stesso consigliere Piscina ha rilasciato delle dichiarazioni. "Abbiamo incontrato dei cittadini che sono in difficoltà e che ancora non sanno che fine farà lo stadio, il quartiere San Siro e che fine faranno gli oneri di urbanizzazione legati a questa operazione. Per questo visto che il sindaco non si è mai fatto vedere in consiglio comunale, se non nella prima seduta, e non ha mai voluto coinvolgere l'aula e la commissione sul tema San Siro gli chiediamo di presenziare in commissione e spiegarci gli accordi presi con le squadre, dopo tante dichiarazioni riportate sui giornali".