Nuovo Stadio, Il Sole 24 Ore: “Costi triplicati, prima tegola per Cardinale”

Il titolo "Costi triplicati per il Nuovo Stan Siro, prima tegola per Cardinale" è abbastanza significativo. A margine di un convegno dell'azienda 'Tecno' a Napoli, il consigliere del Milan Massimo Ferrari ha portato all'attenzione che i costi della riqualificazione di San Siro risalgono a due anni fa, ovvero quando il progetto è stato presentato. L'intero processo costerebbe addirittura 1,2 miliardi di euro. Una cifra assolutamente non irrisoria che potrebbe spingere il numero uno di RedBird a valutare seriamente l'ipotesi di mettere in piedi il Nuovo Stadio senza la compartecipazione dell'Inter a Sesto San Giovanni. Milan, l'alternativa a Renato Sanches arriva dal Manchester City?