Nuovo stadio: con Investcorp il Milan pensa a staccarsi dall’Inter

Secondo quanto scrive Repubblica, il Milan potrebbe decidere di costruire il nuovo stadio da solo senza l'Inter. Ecco gli aggiornamenti

Difficile capire in questo momento cosa succederà, ma la situazione è in evoluzione. Il dato di fatto è che l'Inter non sembra avere la stessa urgenza del Milan di costruire il nuovo stadio. Il progetto San Siro continua a rimanere in piedi, ma in alternativa c'è sempre l'area delle ex acciaierie Falck, con i contatti con il Comune di Sesto San Giovanni che proseguono. Vedremo cosa succederà, ma l'avvento di Investcorp potrebbe cambiare completamente le carte in tavola. Stasera c'è Inter-Milan: ecco dove vedere la partita in tv e in streaming.