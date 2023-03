Nuovo stadio, caso diplomatico tra Rozzano e Assago: “Siamo contro”

Nemmeno il tempo di iniziare a parlarne che già potrebbe nascere un caso diplomatico tra il Comune di Rozzano e quello di Assago per la realizzazione del nuovo stadio. Inter e Milan, infatti, avrebbero sondato la possibilità di realizzare il nuovo impianto sportivo in quella zona, ma come riferisce l'edizione odierna de 'Il Giorno' ci sarebbe da fare i conti con un problema notevole, vale a dire la viabilità. La questione ha raggiunto anche il consiglio comunale di Assago attraverso un’interrogazione al Sindaco da parte del capogruppo del Movimento 5 Stelle: "Meglio prevenire. Noi siamo contro l’uso di nuovo suolo e c’è anche il problema della viabilità che già ora è al collasso. Se dovessero fare un nuovo stadio e tutte le costruzioni di contorno, cosa può succedere? Prima di tutto però vogliamo vedere un progetto", ha detto Roberto Murolo. Milan, c'è un problema in attacco: torna di moda un vecchio obiettivo.