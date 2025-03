Nuovo San Siro, svelate le “carte segrete”: 70mila posti e aree innovative

I contorni di quello che sarebbe il nuovo stadio, però, non ha contorni precisi. Questo perché il rendering della nuova "casa" di Milan e Inter ancora non è stato realizzato. Tuttavia, le "carte segrete" svelano che l’intera area di San Siro cambierà volto, con una rete di percorsi pedonali, musei, megastore, sport di comunità, spazi commerciali, uffici ed aree verdi. Senza dimenticare un hotel con offerte gastronomiche, strutture sportive comunitarie sparse, tra cui campi da calcio, pallavolo e aree per la danza. LEGGI ANCHE: Pellegatti lancia la bomba: "Allenatore? Si punta forte su Fabregas! I contatti...">>>