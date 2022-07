Nuovo San Siro, previsto un colloquio per discutere del futuro dello stadio

Andrea Pillon, coordinatore del dibattito pubblico su San Siro, vorrebbe organizzare un colloquio per discutere del futuro dello stadio

Altri aggiornamenti in merito alla realizzazione del nuovo San Siro. Secondo quanto riferisce 'Calcio&Finanza', Andrea Pillon, coordinatore del dibattito pubblico, avrebbe intenzione di organizzare un 'colloquio', in data scelta dal comitato ma entro e non oltre il 5 agosto, per discutere del futuro dello stadio di Milan e Inter.

Pillon aggiunge che sarebbero accolte 'con favore', per garantire un approccio 'inclusivo' alla discussione, indicazioni nella delegazione del comitato di almeno una persona di 'genere femminile' o con 'disabilità'. Il colloquio servirà 'ad approfondire le questioni e le criticità relative all’opera in vista della fase preliminare di progettazione del percorso', in partenza a settembre.

Non sono mancati i commenti (negativi) degli attivisti sulla pagina Facebook del comitato. 'Basterebbe dirgli: Il Meazza non si tocca, il verde non si tocca', scrive Raffaella Latella. 'Chiedono una donna per l'inclusività ma, guarda caso, il coordinatore è uomo. Le premesse per l'aria fritta ci sono tutte', protesta a sua volta Vincenzo Beninato.