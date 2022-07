Nuovo coro Curva Sud, sfottò all’Inter: “Ma ma ma c’è ancora il Bologna”

La Curva Sud del Milan ha preparato un nuovo coro di sfottò ai cugini dell’Inter dopo la vittoria dello scudetto: il tutto sul motivo di 'Mamma Maria'dei Ricchi e Poveri. Le parole riprendono momenti chiave della stagione rossonera come i gol di Giroud a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ma anche di quella nerazzurra, come l'ormai celeberrimo recupero Bologna-Inter. Il coro debutterà ufficialmente domani 4 luglio a Milanello, in occasione del raduno dei rossoneri. La Curva Sud del Milan è già carica. Questo il testo: