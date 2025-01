Antonio Cassano , ex attaccante del Milan per 18 mesi tra il gennaio 2011 e il giugno 2012 , è tornato all'assalto della sua 'nemesi', ovvero il numero 10 rossonero Rafael Leao , in occasione dell'ultimo appuntamento con la trasmissione 'Viva el fútbol' in onda su 'Twitch'.

Milan, nuova invettiva di Cassano contro Leao

'FantAntonio', che non ha mai nascosto la propria antipatia personale per il personaggio e per il calciatore Leao, stavolta lo ha tirato in ballo parlando degli ultimi colpi di calciomercato internazionale. Operazioni che non vedono protagonista il top player della squadra di Sérgio Conceição.