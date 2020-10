Notizie Milan – Tonali e Gabbia tornano in Italia su due voli differenti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Matteo Gabbia e Sandro Tonali tornano in Italia. Dopo la positività del difensore centrale del Milan e quella di Alessandro Plizzari, le autorità islandesi avevano imposto la quarantena di quattordici giorni alla delegazione azzurra prima di tornare in italia, ma dopo una serie di contatti istituzionali le cose sono cambiate.

Come riportato da Sky Sport, i due giocatori del Milan potranno tornare in Italia nelle prossime ore. La particolarità è che Tonali e Gabbia viaggeranno su due voli differenti. Su un areo, infatti, ci saranno tutti i giocatori negativi al coronavirus, mentre sull’altro ci saranno i giocatori e i membri dello staff che sono risultati positivi al tampone, tra cui appunto Gabbia.

