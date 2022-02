Nkunku, un ricordo di Ibrahimovic al PSG: “Un giorno mi disse che …”

Christopher Nkunku, esterno offensivo francese del RB Lipsia cresciuto nel PSG, ha ricordato un aneddoto che lo lega a Zlatan Ibrahimovic

Christopher Nkunku , esterno offensivo francese del RB Lipsia , è cresciuto nelle giovanili del PSG . Intervistato oggi da 'L'Équipe' ha ricordato un aneddoto che lo lega a Zlatan Ibrahimovic , oggi attaccante del Milan ma stella di quella squadra transalpina quando lui si affacciava in Prima Squadra.

"Il giorno dopo - ha ricordato Nkunku - Ibrahimovic mi chiama e mi dice, dritto negli occhi: 'Ieri ho perso'. Non sapevo bene cosa rispondergli. Era serio, rideva ma era serio. Mi ha fatto capire che era stata la prima e ultima volta che aveva perso una partita".

"Quindi, dietro di lui, Blaise Matuidi è venuto da me dicendo: 'Qui ora conosci i requisiti del nostro allenamento: qui non perdiamo'", ha concluso Nkunku. Anche il Milan sul baby fenomeno a costo zero! Le ultime news di mercato >>>