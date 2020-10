News Milan – Tecca: “Tonali diventerà un protagonista”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Massimo Tecca, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Sandro Tonali, centrocampista del Milan acquistato quest’estate dal Brescia.

“Credo sia troppo presto per vedere Tonali titolare nel derby di stasera, ma l’ex Brescia diventerà un protagonista nel Milan. In questo momento, secondo me ci sono al momento giocatori che possono dare qualcosina in più. Il duello più intrigante, oltre a quello tra Lukaku e Ibrahimovic, è certamente quello sulla fascia tra Hakimi e Theo Hernandez“.

INTER-MILAN, DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV >>>