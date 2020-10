News Milan – Pioli, difesa impenetrabile: ecco i segreti del Diavolo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS: LA MIGLIORE DIFESA D’EUROPA

MILAN NEWS – Riavvolgiamo il nastro. Il mercato si è concluso il 5 ottobre scorso, e i tifosi, così come gli addetti ai lavori, concordavano su una cosa: il Milan aveva bisogno di un difensore centrale. Difficile dire il contrario, considerando i problemi di Alessio Romagnoli, Leo Duarte e Matteo Gabbia (gli ultimi due colpiti dal coronavirus).

Certo, la stagione è lunga e le gare da disputare ogni tre giorni sono tante, ma il dato evidente è che il Milan fino a questo momento ha subito un solo gol in Serie A (quello di Lukaku nel derby). Bologna, Crotone e Spezia non sono probabilmente gli avversari più difficili da affrontare, tuttavia anche l’ultimo turno di campionato ha dimostrato come tutte le squadre possano risultare ostiche (basta pensare ai pareggi di Juventus e Fiorentina).

Andiamo però ad analizzare i dati. Il Milan in questo momento è al primo posto in classifica, con un gol subito e nove gol fatti. I rossoneri hanno la miglior difesa della Serie A, ma, come scritto da gazzetta.it, la squadra di Pioli svetta anche nel resto d’Europa. L’Everton di Carlo Ancelotti ne ha incassati sette in 5 partite. Il Lipsia due gol in 4 partite, mentre la Real Sociedad ha subito due reti in 6 gare.

Grande merito ovviamente va a tutta la difesa, ma non solo. Franck Kessie e Ismael Bennacer, infatti, sono sempre più indispensabili per Pioli soprattutto per il contributo che danno in fase di non possesso, ma anche Davide Calabria e Theo Hernandez stanno migliorando in fase difensiva. Non dimentichiamoci anche il contributo degli uomini offensivi: Calhanoglu corre per tutti i novanta minuti senza sosta, così come Alexis Saelemaekers, che in questo momento può essere considerato il vero jolly tattico a disposizione del tecnico rossonero. Insomma, il segreto del Milan di Pioli parte dalla difesa. Nessuno ha fatto meglio del Diavolo.

IBRAHIMOVIC, POSSIBILE RINNOVO >>>

CAPELLO: “IL MILAN PUO’ VINCERE LO SCUDETTO” >>>