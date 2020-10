News Milan, 4 vittorie su 4: ecco da quanti anni non accadeva

Milan sono 4 su 4!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan vince le sue prime 4 gare di campionato ed è da solo in cima alla classifica con 12 punti. Una statistica che non accadeva dal 1995/96 con Fabio Capello in panchina. La squadra di Stefano Pioli, inoltre, va a segno da ben 24 gare consecutive e salgono a 20 le partite senza sconfitta. Numeri che alla mano fanno davvero sognare, ma il tecnico emiliano sa che ancora non è stato fatto nulla e invita tutti a mantenere i piedi per terra.

