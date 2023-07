Tonali gela l’entusiasmo dell’agente: “Al Milan era meglio” | (Video)

Nei giorni scorsi il Milan ha ceduto ufficialmente, per 70 milioni di euro più bonus, il centrocampista Sandro Tonali al Newcastle . Il giocatore ha firmato con le 'Magpies' un contratto di cinque anni , fino al 30 giugno 2028 , da 10 milioni di euro a stagione bonus inclusi con opzione per una sesta stagione .

La sua cessione non è andata giù ai tifosi del Milan e, ad onor del vero, anche quello che è accaduto nei giorni successivi. Prima con alcune dichiarazioni di Tonali - il quale, tra le righe, ha lasciato intendere di aver praticamente spinto per la partenza in direzione Inghilterra - poi con una 'smorfia social' della sua ragazza.