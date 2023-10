Newcastle-Crystal Palace, i tifosi con Tonali: spunta lo striscione | FOTO

Il caso scommesse è stato l'argomento più importante di questa sosta per le nazionali. Uno dei giocatori indagati è Sandro Tonali . Il centrocampista italiano è partito dalla panchina in Newcastle-Crystal Palace , in quella che potrebbe essere la sua ultima gara con i Magpies prima della maxi squalifica che potrebbe presto arrivare e toglierlo dai campi di calcio per molto tempo. I tifosi stanno con lui e hanno esposto lo striscione: "Forza Tonali". Ecco la foto.

Per Tonali, presto, potrebbe arrivare la squalifica per il caso scommesse: il centrocampista, che sta collaborando, va incontro aa almeno un anno di squalifica. Con conseguente addio agli Europei 2024 in Germania, in caso di qualificazione degli Azzurri. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sembra che il Newcastle 'congelerà' lo stipendio di Tonali per tutto il periodo della squalifica: non percepirà, dunque, gli 8 milioni di euro più bonus pattuiti con il contratto firmato in estate.