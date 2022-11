Neuer svela: “Ho un cancro alla pelle, mi sono dovuto operare tre volte”

Le parole di Manuel Neuer hanno sconvolto il mondo del calcio e non solo. Il tedesco, fuori dallo scorso 8 ottobre per un problema alla spalla, negli ultimi allenamenti è apparso con un vistoso cerotto sul viso. La spiegazione arriva dal diretto interessato, che ha rivelato: “Mi sono dovuto operare tre volte per un cancro alla pelle. Il problema era in particolare in faccia”.