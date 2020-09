Nesta: “Io alla Juventus con Pirlo? No! Ecco il motivo”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’ex difensore del Milan e ora allenatore del Frosinone Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa dell’ipotesi di andare alla Juve. L’allenatore ha commentato così, infatti, la notizia che nelle scorse settimane lo vedeva in bianconero come vice allenatore di Andrea Pirlo: “Io alla Juventus con Pirlo? È un’amicizia che ho con Andrea da tempo e niente, il mio obiettivo è fare il primo all’allenatore e ci sto provando”.

Nessun passaggio dell’ex numero 13 del Milan alla Juve, dunque, con Sandro Nesta che rimarrà alla guida del Frosinone anche la prossima stagione quando i ciociari tenteranno nuovamente – dopo aver perso la finale contro lo Spezia quest’anno – di conquistare l’accesso alla Serie A.

