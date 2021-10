Nedved sul FPF: “Così non funziona, spero la UEFA se ne sia accorta”

Arrivano critiche da Nedved, dirigente della Juventus, sul Fair Play Finanziario. Ecco tutte le sue parole rivolte alla UEFA.

Torna a parlare Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, che al Salone del Libro di Torino, in occasione della presentazione del libro "La casa della Juventus", di Tuttosport, ha voluto criticare la UEFA per come ha organizzato il Fair Play Finanziario, che ora si è accorto non funzioni. Ecco tutte le dichiarazioni di Nedved a riguardo: "Il Fair Play Finanziario non funziona, spero che la UEFA se ne sia accorta. L'idea giusta del calcio è spendere ciò che ricavi, l'autofinanziamento. Non spendere di più, è una linea che dobbiamo avere".