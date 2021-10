Nazionali, Kjaer titolare. Panchina per Leao, Tomori e Ballo-Touré

Ecco quali calciatori del Milan saranno impegnati questa sera con le loro Nazionali: Kjaer sarà titolare in Moldova-Danimarca

Tra i tanti calciatori del Milan convocati dalle loro Nazionali, spunta la titolarità di Simon Kjaer. Il capitano della Danimarca scenderà in campo nella sfida contro la Moldova. Discorso diverso, invece, per Rafael Leao, Fikayo Tomori e Fodé Ballo-Touré, tutti e tre in panchina nei match, rispettivamente, tra Portogallo-Qatar, Andorra-Inghilterra e Senegal-Namibia.