Nazionali, Kjaer in gol con la Danimarca. Per Tomori un’ora con l’Inghilterra

Simon Kjaer e Fikayo Tomori hanno giocato le partite con le loro Nazionali: per il danese anche un gol su rigore contro la Moldova

Arrivano buone notizie dai calciatori impegnati con le loro Nazionali, in particolar modo da Simon Kjaer e Fikayo Tomori. Il difensore danese è stato autore di un gol su calcio di rigore durante il match tra Moldova-Danimarca, gara terminata 0-4 per gli ospiti. E' tornato a vestire la maglia dei 'tre leoni' l'ex Chelsea, il quale ha giocato 60 minuti nella partita tra Andorra e Inghilterra, incontro terminata 0-5. Milan, ci sono novità su Giroud e non solo: ecco le top news di oggi.