Nations League, risultati League A: vince la Francia, segna Giroud

Nel gruppo 1 , vittorie per Croazia e Francia rispettivamente contro Danimarca ed Austria. La nazionale di Dalic sconfigge quella di Hjulmand per 2-1 grazie alle reti di Sosa e Majer; a nulla vale la momentanea rete dell'1-1 firmata da Eriksen. I transalpini si impongono in casa per 2-0 contro gli austriaci in virtù delle marcature di Mbappe ed Olivier Giroud. Proprio l'attaccante del Milan diventa così a 35 anni e 357 giorni il marcatore più anziano della nazionale francese. In classifica, la Croazia si porta in testa al girone con 10 punti, seguono: la Danimarca con 9, la Francia con 5 e l'Austria con 4