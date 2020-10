Nations League – I risultati di Ucraina-Spagna e Germania-Svizzera

Ultime Notizie Milan: riparte la Nations League

MILAN NEWS – Dopo una giornata di sosta, la Nations League continua nonostante l’aumento dei positivi al Coronavirus. Si parte con la quarta giornata e si comincia con il Gruppo 4 della Lega A. In campo, alle 20:45, Ucraina-Spagna e Germania-Svizzera. Domani, invece, tutti gli altri incontri degli altri tre gironi, tra cui anche Italia-Olanda. Gli spagnoli hanno clamorosamente perso 1-0 in casa dell’Ucraina del commisario tecnico Andriy Shevchenko, grande ex Milan. Ora i gialloblù agganciano la Germania, che ha invece pareggiato clamorosamente 3-3 con la Svizzera, e si portano a -1 proprio dalla Spagna.

