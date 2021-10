Nations League, Italia-Belgio: le formazioni ufficiali

Manca un'ora all'inizio di Italia-Belgio, finalina di Nations League. Ecco le due formazioni ufficiali per il match di oggi.

Manca circa un'ora a Italia-Belgio, finalina di Nations League. Partita non troppo importante per la competizione, visto che si assegna il terzo e quarto posto, ma importante per il ranking, soprattutto per gli azzurri. Sono da poco ufficiali le due formazioni scelte da Roberto Mancini e Roberto Martinez. In campo dal primo minuto il belga Alexis Saelemaekers, classe 1999 del Milan. Ecco le due formazioni.