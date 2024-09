Francia, Deschamps: “Farò delle rotazioni, ma non cambierò la rotta”

Le parole di Deschamps

Avevi avvertito che non avresti rinunciato alla tua idea, non hai cambiato idea di gioco? "No, altrimenti avrei fatto diversamente. Vi ho già annunciato che ritengo che le sei partite della Nations League debbano servire per inserire nuovi giocatori e distribuire il tempo di gioco. Poi si potrà parlare dei problemi difensivi, includendo i quattro che hanno giocato all'Europeo dietro. Come dovevo fare prima del Mondiale, se si tratta di prendere i giocatori e farli giocare solo cinque o dieci minuti... lo accetto anche se potrebbe avere delle conseguenze sul risultato. Ma per ottenere risposte... Avrebbe potuto procedere gradualmente per Michael (Olise), ad esempio inserendo 15 minuti. Se avessimo avuto un programma diverso per una delle qualificazioni ai Mondiali, non avrei scelto questo percorso, questo è certo. Ma l’ho scelto perché credo che dobbiamo affrontare questo. Non cambierò rotta, ma potrei fare delle rotazioni".