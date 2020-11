Nations League, Bosnia-Italia 0-2: azzurri qualificati alle ‘Final Four’

Bosnia-Italia, predominio azzurro

ULTIME NOTIZIE ITALIA NEWS – Dopo la grande prestazione contro la Polonia, l’Italia si conferma anche contro la Bosnia. Gli azzurri vincono per 2-0 grazie ai gol di Andrea Belotti e Domenico Berardi. Superiorità territoriale per tutto il match di una nazionale che conquista le final four della Nations League e si conferma al primo posto del proprio girone. Da segnalare una traversa clamorosa di Federico Bernardeschi e un super assist dell’ex Milan Manuel Locatelli. Calciomercato Milan: sfida a Inter e Juventus per Weigl: le ultime >>>